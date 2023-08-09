Зачем опытные хозяйки выворачивают одежду перед стиркой: есть плюсы и минусы, которые надо знать

Опытные хозяйки обычно выворачивают наизнанку всю одежду перед тем, как отправить ее в стиральную машинку. Считается, что такая стирка будет более бережной и сохранит внешний вид вещей.

Так снижается риск повредить лицевую сторону одежды, увеличивается контакт с загрязненными частями вещей, которые при носке соприкасаются с телом и пачкаются. Декоративные элементы одежды защищаются от повреждений, снижается вероятность появления новых катышек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».