Зачем опытные хозяйки выворачивают одежду перед стиркой: есть плюсы и минусы, которые надо знать

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Новые лайфхаки для тех, кто хочет достичь совершенства во всем.

Опытные хозяйки обычно выворачивают наизнанку всю одежду перед тем, как отправить ее в стиральную машинку. Считается, что такая стирка будет более бережной и сохранит внешний вид вещей.

Так снижается риск повредить лицевую сторону одежды, увеличивается контакт с загрязненными частями вещей, которые при носке соприкасаются с телом и пачкаются. Декоративные элементы одежды защищаются от повреждений, снижается вероятность появления новых катышек.

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То есть от выворачивания одежды наизнанку сплошные плюсы. Единственный минус: с изнанки плохо отстираются сильные загрязнения на лицевой части.

Отказаться от выворачивания одежды перед стиркой наизнанку нужно лишь в одном случае — если необходимо отстирать загрязнения с лицевой стороны изделия.

По материалам telegraf.news

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