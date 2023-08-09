Зачастую в семье наступают кризисы. Отношения постепенно могут перестать быть пылкими, а потом и вовсе скатиться до простого быта. Психолог Юлия Жукова рассказала, как установить эмоциональную связь с партнером и повысить интимность в отношениях. Она подчеркнула, что такие правила должна знать каждая женщина.
По словам психолога, холод в отношениях может появиться, если между двумя людьми пропала близость. Она подчеркнула, что здоровых отношений без близости просто не может быть.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Улучшить эмоциональную связь можно, если отпустить все обиды, научиться говорить с партнером, слышать его, чувствовать.
Важно помнить, что без совместных традиций и интересов даже самые жаркие отношения превратятся в обыкновенный быт», — отметила эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».