Вот для чего нужен зазор на носике утюга: это не для дизайна и красоты — наглядно демонстрируем на фото

Немногие знают, для чего нужен зазор, который оставили создатели утюгов между гладящей поверхностью и корпусом утюга.
Он вовсе не для красоты! И это не элемент дизайна. Зазор нужен, чтобы идеально отглаживать воротнички и швы на футболках и другой одежде.
Основной трюк заключается в том, чтобы пропустить ткань в этот зазор между корпусом и гладящей поверхностью.
И вот тогда не останется ни одного загиба и стрелочки.
По материалам telegraf.news
Вот так можно отгладить горловину футболки. Фото: скрин соцсети