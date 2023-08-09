Вот для чего нужен зазор на носике утюга: это не для дизайна и красоты — наглядно демонстрируем на фото

Утюги на полке в магазине техники. Фото: Global Look Press

Этот зазор поможет решить важную проблему.

Немногие знают, для чего нужен зазор, который оставили создатели утюгов между гладящей поверхностью и корпусом утюга.

Он вовсе не для красоты! И это не элемент дизайна. Зазор нужен, чтобы идеально отглаживать воротнички и швы на футболках и другой одежде.

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Основной трюк заключается в том, чтобы пропустить ткань в этот зазор между корпусом и гладящей поверхностью.

И вот тогда не останется ни одного загиба и стрелочки.

По материалам telegraf.news

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