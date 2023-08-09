Для чего на самом деле нужно насыпать соль в отверстие раковины: вы удивитесь результату

Соль — универсальный продукт. Ее используют не только для приготовления и консервирования блюд, но и для уборки дома и стирки вещей.
Некоторые люди еще и засыпают соль в раковину на кухне. Тем самым решаются сразу две проблемы.
Соль прекрасно справляется с небольшими засорами и является способом профилактики крупных.
К тому же соль поглощает запахи, которые выделяются при скоплении пищи в раковине. Просто засыпьте полстакана соли в слив и залейте кипятком. К соли можно добавить немного соды и уксуса. Так результат будет еще лучше.
По материалам telegraf.news