Для чего на самом деле нужно насыпать соль в отверстие раковины: вы удивитесь результату

Соль — универсальный продукт. Ее используют не только для приготовления и консервирования блюд, но и для уборки дома и стирки вещей.

Некоторые люди еще и засыпают соль в раковину на кухне. Тем самым решаются сразу две проблемы.

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