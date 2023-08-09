Больше никакого запаха пота: этот натуральный тоник отлично справляется с деликатной проблемой без дезодоранта

Неприятного запаха пота от тела не будет, если пользоваться тоником, приготовленным на основе ромашки. Делают его в домашних условиях, поскольку никаких сложных манипуляций не предусмотрено.

Тоник подходит для тех, кто старается свести к минимуму использование дезодорантов и антиперспирантов для тела.

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