Больше никакого запаха пота: этот натуральный тоник отлично справляется с деликатной проблемой без дезодоранта

Неприятного запаха пота от тела не будет, если пользоваться тоником, приготовленным на основе ромашки. Делают его в домашних условиях, поскольку никаких сложных манипуляций не предусмотрено.
Тоник подходит для тех, кто старается свести к минимуму использование дезодорантов и антиперспирантов для тела.
Залейте 50 грамм цветов ромашки литром кипятка, настаивайте в течение часа. Потом процедите настой и добавьте в него столовую ложку пищевой соды. Перелейте тоник в пульверизатор и обрабатывайте подмышки по мере необходимости.
По материалам opotlivosti.ru