Больше никакого запаха пота: этот натуральный тоник отлично справляется с деликатной проблемой без дезодоранта

Красивая девушка на берегу реки. Фото: Global Look Press

Раскрываем рецепт тоника на основе ромашки — никакой химии.

Неприятного запаха пота от тела не будет, если пользоваться тоником, приготовленным на основе ромашки. Делают его в домашних условиях, поскольку никаких сложных манипуляций не предусмотрено.

Тоник подходит для тех, кто старается свести к минимуму использование дезодорантов и антиперспирантов для тела.

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Залейте 50 грамм цветов ромашки литром кипятка, настаивайте в течение часа. Потом процедите настой и добавьте в него столовую ложку пищевой соды. Перелейте тоник в пульверизатор и обрабатывайте подмышки по мере необходимости.

По материалам opotlivosti.ru

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