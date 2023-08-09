Оформите за считанные дни: Китай до предела упростил выдачу виз россиянам — это шанс

Теперь граждане РФ могут больше не сдавать отпечатки пальцев для получения однократных или двукратных виз для бизнеса, туристических , семейных, транзитных целей и виз для членов экипажей. Отмечается, что их освободят от сдачи отпечатков с 9 августа по 31 декабря этого года.

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Напомним, что на данный момент процесс оформления китайской визы занимает всего от двух до пяти дней. А уже с 1 августа Китай отменил визы для туристических групп, но полноценно это заработает только с сентября.