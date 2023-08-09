Просвета нет: озвучен курс доллара на конец лета — испытали новый шок

Эксперты в области финансов сходятся во мнении, что август вновь станет роковым месяцем для национальной валюты.

Есть все предпосылки к тому, что уже в этом месяце мы увидим трехзначные цифры курса доллара. Американская валюта вполне может достигнуть ста рублей за доллар. А дальше доллар будет покорять все новые высоты. Как говорят аналитики, просвета пока не видно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».