Просвета нет: озвучен курс доллара на конец лета — испытали новый шок

Эксперты в области финансов сходятся во мнении, что август вновь станет роковым месяцем для национальной валюты.
Есть все предпосылки к тому, что уже в этом месяце мы увидим трехзначные цифры курса доллара. Американская валюта вполне может достигнуть ста рублей за доллар. А дальше доллар будет покорять все новые высоты. Как говорят аналитики, просвета пока не видно.
Некоторые финансисты уже называют цифру в 120 рублей за доллар. Многие при этом испытали новый шок.
«С точки зрения наполняемости бюджета 120 рублей за доллар логичнее, чем 60–70 рублей за доллар», — считает эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович.
По материалам 1prime.ru