«Не ждите обыденного сценария»: Володина поделилась гороскопом для детей-Львов, рожденных в 2023 году

Каждый год на свет появляется миллионы детей. У каждого из них свой характер. И каждый человек хоть раз замечал, что его что-то объединяет с теми, кто родился под тем же знаком зодиака. Астролог Василиса Володина решила составить гороскоп для тех, кто родится в 2023 году. Она начала с тех, кто появился на свет летом или скоро появится.
По словам Володиной, те малыши, которые окажутся Львами, родятся открытыми, искренними и непосредственными. Им будет главнее всего ощущать себя любимыми. Поэтому их надо хвалить, баловать и играть с ними. Также астролог рекомендует позволять им делать самостоятельный выбор в повседневных ситуациях.
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«От одежды и обуви с ранних лет до профессионального пути в подростковом возрасте: им потребуется немаленькое время, чтобы разобраться в своих предпочтениях.
Поздние львята (середина августа) – оригиналы. И в своем поведении, и в событиях жизни. Не ждите обыденного сценария, а слова «как все» забудьте сразу и навсегда. В случае львят без личного гороскопа просто не обойтись, слишком много уникальных деталей у каждого из них», – поделилась эксперт в Телеграм-канале.