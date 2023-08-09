«Не ждите обыденного сценария»: Володина поделилась гороскопом для детей-Львов, рожденных в 2023 году

По словам Володиной, те малыши, которые окажутся Львами, родятся открытыми, искренними и непосредственными. Им будет главнее всего ощущать себя любимыми. Поэтому их надо хвалить, баловать и играть с ними. Также астролог рекомендует позволять им делать самостоятельный выбор в повседневных ситуациях.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».