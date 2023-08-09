Доллар и евро покоряют космос, рубль тонет: ЦБ сообщил удручающий курс валют на 10 августа

Этим летом курс валют демонстрирует резкие колебания. Недавно доллар стал выше 90 рублей, а евро покорил отметку в 100 рублей. Теперь аналитики замерзли в ожидании того, что будет дальше. Многие считают, что сильных изменений в августе не случится. Тем временем Банк России опубликовал курс валют на четверг, 10 августа 2023 года.
Официальный курс доллара подорожал на 1 рубль 32 копейки, до 97,3999 рубля. Евро также вырос на 1 рубль 45 копеек, до 106,8897 рубля. Карабкается вверх и курс юаня, который вырос на 20 копеек, до 13,4741 рубля.
Напомним, что на фоне ослабления рубля эксперты прогнозируют подорожание чая и кофе. А также многие отмечают, что выросли цены на путевки.