Не 100 и даже не 115 рублей: назван самый выгодный курс доллара — вытрите пот со лба и дышите глубже

Аналитики сходятся во мнении, что доллар в августе будет расти в цене. Последний месяц лета традиционно был неблагоприятным для российской национальной валюты.

Достаточно вспомнить об августовских событиях на валютной бирже 1998, 2014, 2020 годов.

В этом августе, как уверяют аналитики, мы можем увидеть, как доллар достигнет отметки в сто рублей.

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