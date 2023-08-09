Не 100 и даже не 115 рублей: назван самый выгодный курс доллара — вытрите пот со лба и дышите глубже

Аналитики сходятся во мнении, что доллар в августе будет расти в цене. Последний месяц лета традиционно был неблагоприятным для российской национальной валюты.
Достаточно вспомнить об августовских событиях на валютной бирже 1998, 2014, 2020 годов.
В этом августе, как уверяют аналитики, мы можем увидеть, как доллар достигнет отметки в сто рублей.
А дальше — больше. Некоторые эксперты называют цифры, которые навевают ужас и заставляют вытирать пот со лба и дышать глубже.
Доллар, по мнению части экспертов, будет стоить не 100 и даже не 115 рублей.
«Пока бюджет страны формируется в рублях, власти будут заинтересованы в слабой национальной валюте. С точки зрения наполняемости бюджета 120 рублей за доллар логичнее, чем 60–70 рублей за доллар», — считает эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович.
По материалам 1prime.ru