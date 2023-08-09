Будет нежной, рассыпчатой, приятно-сладковатой на вкус: что добавить в кастрюлю при варке картошки — секретный ингредиент

Картофель, приготовленный к варке. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится к совершенству в кулинарном искусстве.

Отварная картошка — универсальный гарнир. Ее подают к мясу, курице, рыбе.

Наиболее вкусной считается молодая картошка. Но если вы еще не сняли урожай и доедаете прошлогодний картофель, не беда. Расскажем, как придать старой картошке вкус молодой.

Все дело в секретном ингредиенте. Добавив его при варке картофеля, можно добиться улучшения вкуса — гарнир получится рассыпчатым, нежным, приятно-сладким.

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Как только вода в кастрюле с картошкой закипит, нужно добавить в нее чайную ложку сахара. Благодаря ему картофель приобретет приятный оттенок, а по вкусу будет похож на молодой.

По материалам belnovosti.by

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