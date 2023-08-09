Добавьте несколько капель эфирного масла и нанесите на подмышки: боремся с запахом пота без дезодоранта — натуральное средство

Делается оно очень просто. Пищевую соду нужно смешать в равных пропорциях с крахмалом, затем добавить в смесь несколько капель вашего любимого эфирного масла.

Порошок пересыпать в коробочку, хранить в закрытом виде и обрабатывать подмышки два раза в день.

По материалам opotlivosti.ru