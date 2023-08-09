Добавьте несколько капель эфирного масла и нанесите на подмышки: боремся с запахом пота без дезодоранта — натуральное средство

Проблема неприятного запаха от тела особенно актуализируется в жару. Справиться с запахом пота, если вы не сторонник дезодорантов и антиперспирантов, можно и без них.
Натуральное средство на основе пищевой соды отлично устранит неприятный запах.
Делается оно очень просто. Пищевую соду нужно смешать в равных пропорциях с крахмалом, затем добавить в смесь несколько капель вашего любимого эфирного масла.
Порошок пересыпать в коробочку, хранить в закрытом виде и обрабатывать подмышки два раза в день.
По материалам opotlivosti.ru