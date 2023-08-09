Добавьте несколько капель эфирного масла и нанесите на подмышки: боремся с запахом пота без дезодоранта — натуральное средство

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает обходиться без дезодоранта даже в сильную жару.

Проблема неприятного запаха от тела особенно актуализируется в жару. Справиться с запахом пота, если вы не сторонник дезодорантов и антиперспирантов, можно и без них.

Натуральное средство на основе пищевой соды отлично устранит неприятный запах.

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Делается оно очень просто. Пищевую соду нужно смешать в равных пропорциях с крахмалом, затем добавить в смесь несколько капель вашего любимого эфирного масла.

Порошок пересыпать в коробочку, хранить в закрытом виде и обрабатывать подмышки два раза в день.

По материалам opotlivosti.ru

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