Паника: доллар пробьет трехзначную отметку, и вот что произойдет

Похоже, прогнозы по поводу доллара по сто рублей приобретают все более четкие очертания. В эту среду, 9 августа, американская валюта уже поднималась на бирже до 97 рублей, поставив очередной рекорд.
Финансовые аналитики допускают, что мы увидим доллар по сто рублей уже в августе — месяце, который считается традиционно сложным для рубля.
Эксперты считают, что такой курс спровоцирует панику среди населения.
«Если рубль в итоге пробьет трехзначную отметку, то может начаться паника. Люди побегут сметать с полок импортные товары и начнут закупаться валютой, рискуя потерять приличную часть накоплений — этот кейс мы проходили и в 2014, и в 2020, и в 2022 годах», — отметил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
По материалам 1prime.ru