Паника: доллар пробьет трехзначную отметку, и вот что произойдет

Похоже, прогнозы по поводу доллара по сто рублей приобретают все более четкие очертания. В эту среду, 9 августа, американская валюта уже поднималась на бирже до 97 рублей, поставив очередной рекорд.

Финансовые аналитики допускают, что мы увидим доллар по сто рублей уже в августе — месяце, который считается традиционно сложным для рубля.

Эксперты считают, что такой курс спровоцирует панику среди населения.

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