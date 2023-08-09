Народ в бешенстве: россиян предупредили о двойном скачке цен на чай и кофе — лучше закупиться сейчас

Игроки на кофейно-чайном рынке рассказали, что цены вырастут на целых шесть-девять процентов из-за ослабевшего рубля. В компании «Май» дали оценку ситуации и назвали ее сложной, но заверили, что повышение стоимости будет максимально плавным.

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Также падение рубля, которое с начала года составило 30%, спровоцировало удорожание кофе на товарной бирже на 20 процентов, а на чай — в полтора.

А к зиме, пишет «Коммерсант», цены снова вырастут уже до 20%. У российских производителей подойдут к концу запасы, закупленные при долларе по 75 рублей, поэтому придется делать закупки уже по увеличенным ценам.