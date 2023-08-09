Пенсионерам рассказали о возможности вернуть удержанные за 2018–2022 гг. суммы: сразу плюс 200 тысяч

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Им положены различные выплаты. С каждым годом власти также повышают пенсию. Однако есть нюансы, когда нужен перерасчет. Россияне могут рассчитывать на выплаты фактических удержанных у них сумм. Специалист в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева пояснила, что это касается ситуаций, когда размер пенсий был посчитан неверно.
«Такое случается, например, в той ситуации, когда пенсионеру не зачли определенный период стажа или лишили его права выйти на пенсию раньше.
В итоге возникает финансовая потеря, которую можно компенсировать после обращения в суд. Важно собрать все документы и обратиться к специалистам за помощью», – рассказала она.
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Также эксперт добавила, что все чаще перерасчет делают за период с 2018 по 2022 годы. И так одной даме вместо периода ухода за ребенком засчитали работу.
А вот один пенсионер даже не смог выйти на пенсию досрочно из-за «утерянных» трех лет специального стажа. Он обратился в суд, который встал на его сторону и постановил выплатить компенсацию в размере 260 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.