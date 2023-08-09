Люди будут сметать с полок товары и скупать валюту: резкое падение курса рубля уже в августе — полный расклад от экономиста

Рубль в эту среду, 9 августа, после ощутимого падения во вторник, начал слабо укрепляться на торгах на Московской валютной бирже.
Курс доллара в полдень снижался на 6 копеек, до 97,04 рубля, юань прибавлял 2 копейки, до 13,44 рубля, евро – 16 копеек, до 106,62 рубля.
Аналитики предупреждают, что дальше рубль будет только падать. Август для национальной валюты всегда был роковым. В 72 процентах случаев в новейшей истории России рубль в августе слабел.
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«Вероятность того, что 100 рублей за доллар мы увидим именно в августе, очень высокая. К тому же рубль после каждого дня укрепления падает на такую же величину на следующий день», — отметил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
Что будет дальше, представить несложно. По словам эксперта, может начаться паника. Люди побегут сметать с полок импортные товары и начнут закупаться валютой, рискуя потерять приличную часть накоплений.
По материалам 1prime.ru