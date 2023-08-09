Люди будут сметать с полок товары и скупать валюту: резкое падение курса рубля уже в августе — полный расклад от экономиста

Рубль в эту среду, 9 августа, после ощутимого падения во вторник, начал слабо укрепляться на торгах на Московской валютной бирже.

Курс доллара в полдень снижался на 6 копеек, до 97,04 рубля, юань прибавлял 2 копейки, до 13,44 рубля, евро – 16 копеек, до 106,62 рубля.

Аналитики предупреждают, что дальше рубль будет только падать. Август для национальной валюты всегда был роковым. В 72 процентах случаев в новейшей истории России рубль в августе слабел.

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