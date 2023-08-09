Роскачество выявило только две торговые марки высококачественного куриного фарша: без вредных добавок и опасных палочек

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Специалисты проводили проверку фарша по 86 показателям. Они проверяли вкусовые, органолептические, качественные и многие другие показатели. К сожалению, во многих упаковках с мясом были выявлены кишечная палочка, сальмонелла, листерии, а к некоторым продуктам и вовсе возникли претензии по свежести.