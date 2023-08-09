Роскачество выявило только две торговые марки высококачественного куриного фарша: без вредных добавок и опасных палочек

Зачастую разные блюда готовятся с фаршем. Самым легким мясом является куриное, поэтому куриный фарш используется для фрикаделек, котлет и других блюд. Однако сложно в магазине найти лучший фарш, без вредных добавок. Эксперты Роскачества проверили 18 торговых марок куриного фарша и поделились удручающим результатами. Лишь два производителя полуфабриката получили положительные отзывы от ведомства.
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Специалисты проводили проверку фарша по 86 показателям. Они проверяли вкусовые, органолептические, качественные и многие другие показатели. К сожалению, во многих упаковках с мясом были выявлены кишечная палочка, сальмонелла, листерии, а к некоторым продуктам и вовсе возникли претензии по свежести.
«В итоге на российский «Знак качества» могут претендовать только две торговые марки — «Петелинка» и «Мясницкий ряд». Их продукция признана высококачественной», — отмечают в Роскачестве, пишут «РИА Новости».