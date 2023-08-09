Если герань немного устала: берем из аптечки перекись — махом оживает, цветы шапками

Если герань стала выглядеть чахло и не хочет цвести, значит, пора ее привести в чувство одним очень эффективным средством. Благо, сделать его может каждый, заглянув лишь в домашнюю аптечку.

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Смeшиваем 1 миллилитр пepeкиcи водорода c 1 литpом воды. Добaвляем 0,6 миллилитра йодa.

Проливаем под корень на сухую землю, стараемся на листья не попадать. Подкармливаем в пасмурную погоду, без прямых солнечных лучей.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник»