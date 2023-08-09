Роскачество назвало лучшую тушенку по ГОСТу — внутри только натуральное мясо, без примеси

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Всего в ходе экспертизы проверили продукты 23 торговых марок по 9 критерием. Также вес при определении качества товара имела и оценка от потребителей. Среди лидеров оказалась тушенка марки «Честный продукт». Она совершенно безопасна и полностью отвечает ГОСТу. Производитель использует только натуральное мясо, говядина в меру соленая и без лишних примесей.

По материалам vnimanie.pro