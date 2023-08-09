Роскачество назвало лучшую марку корма для кошек по ГОСТу — дешевенький, без ГМО и токсинов

Роскачество провело независимое исследование, назвав лучшую марку корма для кошек. Среди фаворитов оказался копеечный корм, который отвечает всем стандартам качества и ГОСТу. Тогда зачем переплачивать? Даже бюджетное питание для питомцев может быть сбалансированным и весьма полезным.

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Всего в ходе исследования были проверены 18 марок кормов для кошек. Из них только марка Blitz соответствует требованиям ГОСТа и даже опережает стандарты качества организации.

В исследованном корме для кошек специалисты не нашли ГМО, синтетических красителей и токсинов.

По материалам vnimanie.pro