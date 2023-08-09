Роскачество назвало лучшую марку корма для кошек по ГОСТу — дешевенький, без ГМО и токсинов

Корм для кошек. Фото: Global Look Press

Эксперты провели ряд исследований, которые выявили лучший бюджетный корм для питомцев.

Роскачество провело независимое исследование, назвав лучшую марку корма для кошек. Среди фаворитов оказался копеечный корм, который отвечает всем стандартам качества и ГОСТу. Тогда зачем переплачивать? Даже бюджетное питание для питомцев может быть сбалансированным и весьма полезным.

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Всего в ходе исследования были проверены 18 марок кормов для кошек. Из них только марка Blitz соответствует требованиям ГОСТа и даже опережает стандарты качества организации.

В исследованном корме для кошек специалисты не нашли ГМО, синтетических красителей и токсинов. 

По материалам vnimanie.pro

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