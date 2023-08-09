Чтобы убедиться в натуральности меда, сделаем одно простое действие: нальем немного воды

Для того, чтобы убедиться в натуральности меда, нужно совершить одно простое действие.

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Возьмите столовую ложку меда, положите ее на тарелку, сверху вылейте немного холодной воды. И растрясите тарелку в разные стороны, чтобы мед растекся. Делать это нужно всего секунд 30.

Если мед натуральный, вы с удивлением заметите, что он воспроизведет собой структуру пчелиных сот. А если продукт создан человеком, то никаких сот вы не заметите.

Источник: Telegram-канал «Женские советы»