Бюджетный усилитель стирального порошка — кладем 2 ложки в стиралку: вещи чистые, аж хрустят

Как добиться кристальной белизны и свежести при стирке в автомате: поможет бюджетное средство, которое в два раза усилит обычный порошок. После стирки в машинке ваши вещи будут как новые, свежесть и чистота гарантированы.

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Любой даже самый дешевый стиральный порошок можно усилить с помощью двух ложек пищевой соды. Это средство используют при стирке как цветных, так и белых вещей.

Засыпаем порошок в специальный отсек. А соду добавляем прямо в барабан машинки. Запускаем привычный режим стирки. После споласкивания и отжима достаем вещи. Эффект приятно удивит! Даже одежда с пятнами будет безупречно чистой: без разводов, следов от пота и остатков моющего средства.

По материалам дзен-канала «Жизнь сибирячки во Франции»