Если на вашем унитазе всегда есть две ржавые полоски: заливаем и смываем — все испаряется

Если на вашем унитазе постоянно возникают две ржавые полоски из бачка до отверстия, значит, настало время кардинальных мер. Постоянно оттирать эти полосы бесполезно, они будут образовываться вновь.
Происходит это из-за того, что внутри бачка грязно, образовалось много ржавчины, его нужно почистить. И сделаем мы это очень просто.
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Откройте бачок и залейте в него любое средство от ржавчины для сантехники (продается в каждом хозяйственном магазине недорого). Оставьте на 8-10 часов в таком состоянии, не смывая. Смойте. Бачок очистится, и потеки больше не будут образовываться.
Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»