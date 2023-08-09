Если на вашем унитазе всегда есть две ржавые полоски: заливаем и смываем — все испаряется

Если на вашем унитазе постоянно возникают две ржавые полоски из бачка до отверстия, значит, настало время кардинальных мер. Постоянно оттирать эти полосы бесполезно, они будут образовываться вновь.

Происходит это из-за того, что внутри бачка грязно, образовалось много ржавчины, его нужно почистить. И сделаем мы это очень просто.