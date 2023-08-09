«Каменные» персики из магазина станут сочными — поспеют за 8 часов: положите их в пакет с этим фруктом

Персики. Фото: Global Look Press

Плоды станут мягкими всего за одну ночь.

Что делать, если в магазине вы купили «каменные» персики. Добиться быстрого созревания, сочности и мягкости можно всего на одну ночь. На это потребуется 8-10 часов, и плоды станут мягчайшими. Просто положите их на ночь в пакет с этим фруктом.

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Берем недозревшие персики и кладем их в бумажный пакет. Следом добавляем к ним 3-4 спелых банана. Спустя положенное время достаньте фрукты. Вид и вкус персиков вас приятно удивит. Всего за ночь плоды станут мягкими и сочными. 

По материалам ru.wikihow.com

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