«Каменные» персики из магазина станут сочными — поспеют за 8 часов: положите их в пакет с этим фруктом

Что делать, если в магазине вы купили «каменные» персики. Добиться быстрого созревания, сочности и мягкости можно всего на одну ночь. На это потребуется 8-10 часов, и плоды станут мягчайшими. Просто положите их на ночь в пакет с этим фруктом.
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Берем недозревшие персики и кладем их в бумажный пакет. Следом добавляем к ним 3-4 спелых банана. Спустя положенное время достаньте фрукты. Вид и вкус персиков вас приятно удивит. Всего за ночь плоды станут мягкими и сочными.
По материалам ru.wikihow.com