Льем питательный настой в лунки под каждый огурец: листья перестанут чахнуть и желтеть

Как избавиться от желтых листьев на огурцах и получить новые завязи — поможет питательный коктейль. Льем удобрение в лунки под каждым огурцом: эффект мгновенный. Уже спустя двое суток процесс увядания остановится, литья будут сочными, а плоды — крепкими, никакой вялости и чахлости.
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Как приготовить удобрение?
Для начала нужно растворить 4 ст.л. аммиака в 10 литрах отстоявшейся воды. Этот питательный раствор нужно вливать в лунки прямо под корень каждого огурца. На одно растение уйдет по литру удобрения.
Уже через двое суток огуречные листья перестанут чахнуть, воспрянут и не будут желтеть, а на огурцах появятся новые завязи.
Процедуру рекомендуется проводить каждые две недели. Только в этом случае можно рассчитывать на продолжительный результат.
По материалам vlast-sovetov.ru