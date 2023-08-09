Льем питательный настой в лунки под каждый огурец: листья перестанут чахнуть и желтеть

Как приготовить удобрение?

Для начала нужно растворить 4 ст.л. аммиака в 10 литрах отстоявшейся воды. Этот питательный раствор нужно вливать в лунки прямо под корень каждого огурца. На одно растение уйдет по литру удобрения.

Уже через двое суток огуречные листья перестанут чахнуть, воспрянут и не будут желтеть, а на огурцах появятся новые завязи.

Процедуру рекомендуется проводить каждые две недели. Только в этом случае можно рассчитывать на продолжительный результат.

По материалам vlast-sovetov.ru