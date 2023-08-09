Превратили крапиву в лучшую подкормку для огурцов: плоды собираем до самой глубокой осени (растения в восторге)

В августе огурцы обязательно нужно подкормить, ведь иначе они скоро устанут и прекратят давать плоды. Отлично справляется с этой функцией крапива.
Если наросли в огороде одуванчики, то пустите в дело и их, оторвав цветочки. А вот корень, стебли и листья оставьте.
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Растений возьмите примерно одинаково, заполните ими 2/3 пластиковой емкости. Залейте теплой водой и оставьте бродить дней пять.
Разбавляйте раствор 1:10. Подкармливайте огурцы под корень по влажному грунту. Огурцы в восторге от этого удобрения!
Источник: Telegram-канал «Сад и огород»