Превратили крапиву в лучшую подкормку для огурцов: плоды собираем до самой глубокой осени (растения в восторге)

В августе огурцы обязательно нужно подкормить, ведь иначе они скоро устанут и прекратят давать плоды. Отлично справляется с этой функцией крапива.

Если наросли в огороде одуванчики, то пустите в дело и их, оторвав цветочки. А вот корень, стебли и листья оставьте.