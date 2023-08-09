Въевшиеся желтые пятна от пота на ткани исчезнут за 20 минут — берем губку, соду и жидкое мыло

Въевшиеся желтые пятна в области подмышек от пота можно отстирать копеечным средством. Просто смешайте эти два ингредиента, замочите и положите вещи в стиральную машинку. Затем прокрутите белье, выбрав любой режим. От пятен и следа не останется. Проверенно!

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Нам понадобятся две столовые ложки пищевой соды и одна столовая ложка средства для мытья посуды, а также немного воды. Смешиваем эти средства и наносим получившийся состав на проблемные места, особенно на пятна в области подмышек на ткани. Затем нужно аккуратно втереть состав мягкой стороной губки. Желтизна сойдет прямо на глазах. Для лучшего эффекта, вещи можно можно прокрутить в стиральной машинке.

По материалам belnovosti.by