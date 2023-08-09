Грибы собираем прямо между грядок у дома: взяли из леса парочку гнилых, теперь никуда ходить не надо (наш метод)

Если вы хотите собирать грибы не в лесу, а прямо у себя в саду, то посадите их простым методом. Ухаживать за грибочками не нужно, покупать семена - тоже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Соберите в лесу трубчатые переспевшие грибы (подосиновики, маслята, подберезовики, подтопольники, боровики). Отделите шляпки. Перекрутите их на мясорубке или измельчите в блендере. Положите в некипяченую отстоенную воду, либо взятую из водоема.

Бросьте в этот же состав немного дрожжей, 2-3 ложки сахара, перемешайте. Поставьте в темное место на пару недель, периодически состав перемешивайте.

Далее разведите этот настой с водой в соотношении: 100 граммов на 10 литров воды. Полейте этим составом землю там, где хотите видеть грибы (например, по газонам и клумбам, участкам для отдыха, под деревьями).

На следующий год у вас будут расти грибы. Аккуратно срезайте их, заново сажать их больше будет не нужно.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад».