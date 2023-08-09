Роскачество назвало лучшую марку кефира: без растительных жиров — качество 100%

В Роскачестве проверили независимую экспертизу, назвав по ее итогам лучшую марку кефира, которую можно найти на полках магазинов.

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В ходе лабораторного исследования были проверены товары 26 торговых марок кисломолочной продукции. Эксперты Роскачества проверили образцы на содержание патогенных микроорганизмов.

В итоге лучшим был признан кефир торговой марки Globus Vita. Этот кисломолочный продукт полностью безопасен, так как не содержит растительных жиров и приготовлен из качественного молока.

Эксперты Роскачества также подтвердили, что кефир свежий, его пищевая ценность и масса полностью соответствуют заявленным.

По материалам vnimanie.pro