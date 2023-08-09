Объявлен курс доллара на 1 октября: часть большого плана, в Минфине прервали молчание

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что властям действительно выгоде н слабый рубль. По его словам, это помогает нашему правительству удерживаться на плаву.

«Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так», - признал он.

При этом Силуанов добавил, что инфляция действительно растет и это проблема. За последнюю неделю цены в конце июля подросли на 4,42%.

Эксперты же, в свою очередь, считают, что в Минфине будут поддерживать рубль в ближайшее время. И к 1 октября доллар упадет до 85 рублей.

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