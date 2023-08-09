Всегда бросаем в барабан стиралки салфетку: чище вещей не видели

Всегда бросайте во время стирки в барабан с вещами влажную салфетку. Этот простой метод в разы увеличивает эффективность процесса.

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Особенно полезен этот метод для тех, кто содержит дома животных. Салфетка в процессе стирки соберет на себя всю шерсть, а ваши вещи будут выглядеть идеально. Также на нее налипнут все волосы, ворсинки, мусор и мелкие частички, которые прилипают к вещам и портят их внешний вид.

Коме того, салфетка спасает от полинялости вещей, забирая на себя краску нестойких изделий. Попробуйте, вам понравится!

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».