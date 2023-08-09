Аптечную таблетку бросили в стиралку: эффект превзошел ожидания, вещи лучше новых

Обычный аспирин может эффективно очищать вещи и избавлять стиральную машинку от накипи.

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Измельчите аспирин в порошок и растворите в тазу с теплой водой, замочите в данном растворе вещи, которые нуждаются в стирке.

Далее бросьте их в стиралку и постирайте на нужном режиме. Из барабана вы достанете совершенно неузнаваемые чистые вещи!

Чтобы удалить накипь из стиральной машинки, измельчите аспирин и засыпьте его вместе с кондиционером в отсек для порошка. Кислота вещества справится со своим делом моментально.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»