Как быстро убрать пятно от чая: трюк с пенкой от соды (на глазах растворяется)

Если вы нечаянно капнули чаем на одежу или даже пролили на нее целую чашку напитка, не отчаивайтесь. Проблему можно быстро и просто решить.
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На пятно обильно насыпьте соду, хорошенько вотрите вещество в ткань пальцами.
Далее обильно полейте пятно обычным столовым уксусом, вбейте пенку в ткань пальцами (наденьте перчатки). Реакция быстро смоет потемнения на одежде.
Далее вещь просто постирайте мылом или стиральным порошком на руках или в автомате.
Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»