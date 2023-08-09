Как быстро убрать пятно от чая: трюк с пенкой от соды (на глазах растворяется)

Если вы нечаянно капнули чаем на одежу или даже пролили на нее целую чашку напитка, не отчаивайтесь. Проблему можно быстро и просто решить.

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На пятно обильно насыпьте соду, хорошенько вотрите вещество в ткань пальцами.

Далее обильно полейте пятно обычным столовым уксусом, вбейте пенку в ткань пальцами (наденьте перчатки). Реакция быстро смоет потемнения на одежде.

Далее вещь просто постирайте мылом или стиральным порошком на руках или в автомате.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»