Больше никогда не гладим шторы после стирки: развешиваем и брызгаем на них (удобный метод)

Согласитесь, что глажка штор - занятие не самое приятное. И его легко можно избежать при помощи простого лайфхака.

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Сразу после стирки повесьте шторы на карниз. Когда они подсохнут, обрызгайте их из пульверизатора простым составом. На глазах ткань разгладится без всякого утюга!

А готовится состав из 1 стакана воды и 1/2 колпачка кондиционера для белья. Он моментально приводит ткань в порядок. Точно так же вы можете разглаживать свою одежду, повесив на плечики.

Источник: Telegram-канал «Горничная».