Доллару не дали дорасти до 100: свежий курс с торгов — потеря позиций

Доллар и евро утром 9 августа потеряли свои позиции на торгах, отечественный рубль укрепился.

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Курс доллара понизился на 25 копеек, до 96,85 рубля, евро — на 17 копеек, до 106,29 рубля. Днем ранее американская валюта торговалась за 97,1 рубля, европейская — за 106,46 рубля.

Эксперты не сомневались, что превышение планки в 97 рублей долларом – это верный признаком того, что валюта США превысит очень скоро и 100 рублей тоже, дойдя до позиции в 109 рублей.

Источник: 1prime.ru