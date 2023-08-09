Астры будут цвести до самого снега: воспользуйтесь специальной подкормкой

Дачники в августе ждут появления красивых бутонов астры.

Вот только не все садоводы могут похвастаться пышным цветением ярких бутонов. Некоторые дачники жалуются на бледный цвет растения или его скудность.

При этом эксперты уверяют, что любая астра может стать яркой. Главное – сделать для растения подкормку.