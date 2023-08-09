Астры будут цвести до самого снега: воспользуйтесь специальной подкормкой

Дачники в августе ждут появления красивых бутонов астры.
Вот только не все садоводы могут похвастаться пышным цветением ярких бутонов. Некоторые дачники жалуются на бледный цвет растения или его скудность.
При этом эксперты уверяют, что любая астра может стать яркой. Главное – сделать для растения подкормку.
Специалисты гарантируют пышное цветение астр до самого снега. И для этого нужно взять столовую ложку сульфата калия. Развести его в 10 литрах воды. На каждый куст распределить по 500 мл раствора.
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Перед такой подкормкой следуют полить астры водой из лейки. Об этом сообщили в Дзен-канал «Зеленые истории».