Увидели, что растения в саду стали желтеть в августе: срочно внесите это вещество (4 простых способа)

Если растения в огороде стали желтеть уже в августе, значит они вам сигнализируют о нехватке такого важного для их жизнедеятельности вещества, как азот.

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Не игнорируйте сигнал бедствия от культур, и они будут радовать вас урожаем вплоть до глубокой осени.

Азот можно внести в виде чистого минерального удобрения, в составе комплексной подкормки вроде азофоски. Также азот содержится в таких органических удобрениях, как навоз и перегной. И четвертый способ внесения азота — это опрыскивание растений водным раствором нашатыря.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».