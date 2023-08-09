В августе обязательно сделайте это с капустой: кочаны по 10 кг будут

Чтобы капуста уродилась, а кочаны получились по 10 килограммов, нужно выполнить одно простое действие в августе.

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В последний месяц лета обломите у капусты нижние листья, так все питание будет идти в кочан. Он нальется соками и вырастет до больших размеров.

И не забудьте провести после этого окучивание, подгребите землю к основанию капусты. Так сформируется мощная корневая система, и кочаны не будут падать на бок.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад».