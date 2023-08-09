Как обновить огурцы в августе: поможет обычное молоко — истребит желтые листья, новые плоды полезут

Эта молочная подкормка известна еще с советских времен. С давних пор садоводы и огородники спасали ей огурцы, которые в августе начинали терять свой вид и отказывались плодоносить.
Если ваши огурчики стали чахнуть, листочки вдруг пожелтели, новых завязей все меньше, значит пришло время сдобрить почву под растениями.
Уже на следующий день вы с удивлением обнаружите, что огурцы станут сильнее, зеленее, появятся новые завязи. Такие культуры будут плодоносить вплоть до самой глубокой осени. Если понадобится, то повторите процедуру столько раз, сколько нужно.
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Налейте в ведро 1 литр молока с небольшим процентом жирности, добавьте 1,5 столовые ложки сухих дрожжей и 9 литров теплой воды. Все смешайте и позвольте раствору настояться.
Потом полейте огурцы обычной теплой водой и подкормите их молочной подкормкой.
Источник: дзен-канал «Удачный урожай»