Это поможет сохранить батарею телефона и уменьшить время его подзарядки

Для тех, кто устал ждать полной зарядки смартфона, было найдено спасение.

Скорость зарядки аккумулятора действительно можно увеличить. Достаточно включить «Режим полета» или «Режима самолета». Что нужно сделать пользователю, так это найти знак самолета в шторке уведомлений и просто нажать на него.

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Когда это будет сделано, все фоновые процессы будут моментально отключены. А именно они и замедляли заряд телефона.