Доллар скоро будет стоить 109 рублей: процесс пошел — не остановить

Российский рубль в начале недели попытался укрепить свои позиции, но все оказалось напрасным. Основные иностранные валюты повысились в цене уже на следующий день 8 августа.

Последний курс доллара – 97, 1 рубля, евро – 106, 46 рубля. Ранее эксперты называли подобные показатели критическими.

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В частности, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, например, заявлял, если американская валюта перешагнет предел в 97 рублей, то она будет стремительно расти и дальше. По прогнозам специалиста, в ближайшие дни доллар достигнет 109 рублей.

До сих пор спрос на доллар в России слишком высок, чтобы появилась тенденция на понижение курса валюты США.

Источник: 1prime.ru