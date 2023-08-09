Кто из пенсионеров получит 30 тысяч и больше – ищите себя среди них

Стало известно, кому из россиян после наступления пенсионного возраста положены выплаты в размере 30 тысяч рубле более.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева отметила, что в этот список входит достаточно большая группа людей.

«На пенсионные выплаты в 30 тысяч рублей и больше могут претендовать государственные служащие, проработавшие не менее 18,5 лет (а в 2024 году не менее 19 лет) и получавшие среднюю зарплату от 70 тысяч рублей», – заявила Григорьева.

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