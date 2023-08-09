Вечно молодая София Вергара раскрыла свой секрет нестареющей внешности

Вергара родилась в Колумбии, где палящее солнце – обыденность. Актриса поняла, что ей важно защищать свою кожу от воздействия солнечных лучей.

«Теперь, когда я стала старше, я наношу SPF-крем не только на лицо, но и практически на все тело. А еще тюбик средства от солнца всегда можно найти в моей машине. Вы не представляете, как сильно подвергаетесь риску, когда проводите время в пробках!», – заключила Вергара в беседе с byrdie.com.