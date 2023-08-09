Вечно молодая София Вергара раскрыла свой секрет нестареющей внешности

51-летняя модель София Вергара рассказала, как ей удается не меняться внешне годами.
Вергара призналась, что с детства интересовалась уходовой косметикой.
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«С юности я интересовалась косметикой и любила пользоваться уходовыми средствами. Я всегда любила читать женские журналы, и именно из них узнала о том, как солнце может навредить коже», – отметила София Вергара.
Вергара родилась в Колумбии, где палящее солнце – обыденность. Актриса поняла, что ей важно защищать свою кожу от воздействия солнечных лучей.
«Теперь, когда я стала старше, я наношу SPF-крем не только на лицо, но и практически на все тело. А еще тюбик средства от солнца всегда можно найти в моей машине. Вы не представляете, как сильно подвергаетесь риску, когда проводите время в пробках!», – заключила Вергара в беседе с byrdie.com.
Напомним, ранее Светлана Зейналова пожаловалась на старение.