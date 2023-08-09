«Не нашли в нем хоть каких-либо недостатков»: в Росконтроле назвали самое вкусное мороженое для всей семьи

Стало известно, какое мороженое советует к употреблению Росконтроль.
Оказалось, хороших вариантов прохладительного десерта несколько.
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«Подойдет мороженое пломбир «Айсберри /Филевский пломбир»: товар удостоен «Знака качества» Росконтроля и находится в Системе постоянного контроля качества Росконтроль. В результате проверок эксперты не нашли в нем хоть каких-либо недостатков. Оно идеально для семейного мероприятия, например, празднования детского дня рождения», – отметила директор по маркетингу ООО «ТД Айсберри» Татьяна Васильева.
«Его можно давать детям: мороженое без красителей, безопасное, без антибиотиков и растительных жиров. В составе указаны только натуральные компоненты. Классический вкус понравится всем членам семьи. Также, как и другой обладатель «Знака качества» – ванильный пломбир «Мороженое семейное» «Чистая линия». Экспертизы показали, что продукт соответствует не только всем стандартам безопасности, но и требованиям качества», – добавила эксперт в беседе с roscontrol.com.