«К системе добровольного ограничения наценки в магазинах»: что будет со стоимостью важных для россиян продуктов

Стало известно, что продавцы не будут завышать цены на некоторые продукты питания.
Речь идет о сезонных овощах, сахаре, хлебе и молочных продуктах. Эти товары имеют большое социальное значение.
Ранее большие компании вроде X5 Group и «Магнит» уже присоединились к системе добровольного ограничения наценки до пяти процентов.
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«Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки в магазинах на ведущие социально значимые позиции – сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию», – процитировали на сайте Минпромторга статс-секретаря замглавы министерства Виктора Евтухова.
Напомним, ранее стало известно у повышении цен на суши и роллы.