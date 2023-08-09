«К системе добровольного ограничения наценки в магазинах»: что будет со стоимостью важных для россиян продуктов

Стало известно, что продавцы не будут завышать цены на некоторые продукты питания.

Речь идет о сезонных овощах, сахаре, хлебе и молочных продуктах. Эти товары имеют большое социальное значение.

Ранее большие компании вроде X5 Group и «Магнит» уже присоединились к системе добровольного ограничения наценки до пяти процентов.

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