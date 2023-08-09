«К системе добровольного ограничения наценки в магазинах»: что будет со стоимостью важных для россиян продуктов

Магазин. Фото: Global Look Press 

Эксперт объяснил, почему некоторые продукты не подорожают.

Стало известно, что продавцы не будут завышать цены на некоторые продукты питания.

Речь идет о сезонных овощах, сахаре, хлебе и молочных продуктах. Эти товары имеют большое социальное значение.

Ранее большие компании вроде X5 Group и «Магнит» уже присоединились к системе добровольного ограничения наценки до пяти процентов.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки в магазинах на ведущие социально значимые позиции – сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию», – процитировали на сайте Минпромторга статс-секретаря замглавы министерства Виктора Евтухова.

Напомним, ранее стало известно у повышении цен на суши и роллы.

Читайте также