Высокая кровать в спальне: три причины сменить мебель для сна

Стало известно, для чего в спальне нужна высокая кровать.

Установка высокой кровати способствует визуальному увеличению комнаты. Все дело в том, что место под кроватью может быть использовано как место для хранения разных вещей. Удастся выкинуть некоторые комоды и шкафы. И комната получится просторной.

На высокую кровать удобно ложиться и садиться.

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А еще высокая кровать защищает от пыли. Чем выше кровать, тем дальше от спящего человека находится пол. Об этом рассказали в belnovosti.by.