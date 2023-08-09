Обойдемся без парфюма: правила здоровой и ароматной кожи

Эксперты рассказали, что стоит делать, чтобы благоухать без духов.
Оказалось, что многие забывают об очищении кожи. Для предотвращения размножения бактерий и активного огрубения кожи рекомендуется использовать скрабы и кислотные средства для очищения кожи тела.
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Обычное мыло здесь не подойдет. Для достижения идеально очищенной кожи используйте специальные средства, подходящие под ваш тип кожи. И тогда о парфюме или дезодоранте можно будет позабыть.
Также стоит обратить внимание на состав вашего рациона. Время и качество переваривания пищи влияют на запах. Избыток красного мяса, углеводов и красных овощей может привести к появлению неприятного запаха. Совсем эти продукты исключать не стоит, а лучше пить побольше воды.
Не забывайте выбирать косметические продукты с натуральными добавками. Они оставляют аромат, благодаря которому может не понадобиться парфюм. Об этом рассказали в womanhit.ru.