Обойдемся без парфюма: правила здоровой и ароматной кожи

Эксперты рассказали, что стоит делать, чтобы благоухать без духов.

Оказалось, что многие забывают об очищении кожи. Для предотвращения размножения бактерий и активного огрубения кожи рекомендуется использовать скрабы и кислотные средства для очищения кожи тела.

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Обычное мыло здесь не подойдет. Для достижения идеально очищенной кожи используйте специальные средства, подходящие под ваш тип кожи. И тогда о парфюме или дезодоранте можно будет позабыть.