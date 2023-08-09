Впитывают лучше, чем требует ГОСТ: какие прокладки советует Роскачество

Стало известно, какие прокладки рекомендует Роскачество.

Оказалось, специалисты исследовали 20 торговых марок по 50 разным показателям.

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Эксперты отметили, что эти прокладки впитывают даже лучше норм ГОСТа. Речь идет о марках «Каждый день», Always, Bella, Molped, Carefree, Ola, «Милана», Mis, и «Выгода».