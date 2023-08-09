Впитывают лучше, чем требует ГОСТ: какие прокладки советует Роскачество

Наталья Водянова с прокладкой в руках. Фото: соцсети 

Эксперты в области проверок товаров рассказали, что нужно учитывать при выборе гигиенических средств для женщин.

Стало известно, какие прокладки рекомендует Роскачество.

Оказалось, специалисты исследовали 20 торговых марок по 50 разным показателям. 

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Эксперты отметили, что эти прокладки впитывают даже лучше норм ГОСТа. Речь идет о марках «Каждый день», Always, Bella, Molped, Carefree, Ola, «Милана», Mis, и «Выгода».

«Если в исследовании прокладок для критических дней в 2017 г. эксперты нашли бактерии сразу в 6 товарах, то на этот раз в категории ежедневных прокладок таких нарушений нет», – отметили в исследовании.

«Индекс токсичности всех товаров соответствует норме, прописанной в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», – добавили в roskachestvo.gov.ru.

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