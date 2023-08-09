Звезды сулят богатство и рост: эти два знака зодиака ждут повышение на работе и новые перспективы в августе

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«У Стрельцов и Скорпионов в августе намечается очень хорошие перспективы на работе. У Стрельцов будет дополнительная работа. Повышение будет совмещать два проекта. За счет этого они получат хорошее денежное вознаграждение. Стрельца советую не отказываться от предложенного дополнительного проекта.

Скорпионы плывут по течению. У них все складывается еще лучше. Помимо того, что им выпадет хорошая смена работы, в тоже время они могут спокойно идти к начальству и просить повышение в должности. Звезды говорят, что тут им повезет и директор им не откажет. За счет этого повышения придет еще и хорошая сумма денег. Они начнут себя по другому ощущать и транслировать уверенность, которую заметит работодатель и в дальнейшем перспектива роста пойдет все выше и выше», – заявила эксперт.