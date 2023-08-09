Три простых ингредиента и огурцы перестанут желтеть раньше времени

Эксперт по уходу за растениями и дачными участками рассказала, как правильно ухаживать за огурцами, чтобы избежать желтение листьев раньше времени.

Оказалось, пожелтение огуречных листьев можно предотвратить. Главное – избавить растение от грибкового поражения.

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Важно приготовить специальный раствор. Для него понадобится триходермин. Он спасет от плодовой, корневой, белой и серой гнили. Также он избавит от черной ножки, фузариоза, макроспориоза и других болезней. Этого средства хватит в размере стакана на десять литров воды.